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городу Сочи

Почему Сочи?

  • Климат
  • Событийный центр страны
  • Горный кластер
  • Главный курорт страны
  • Доступность
1/5

Климат

Протяженность субтропического побережья Сочи около 140 километров.

Средняя температура летом +25 градусов, кол-во солнечных дней в году около 300.

Город с трех сторон окружен горными хребтами, изобилует природными достопримечательностями в виде бурных рек, ущелий, водопадов и высокогорных озер.

Именно в нашем городе выращивают самый северный в мире чай, а разнообразие вечнозеленых и цветущих растений не поддается подсчетам.

Благодаря уникальному климату в городе круглогодично принимает гостей более 100 санаториев и медицинских центров.

2/5

Событийный центр страны

Если посмотреть программу мероприятий города Сочи, то можно увидеть цифру, превышающую количество дней в году.

Оно и не удивительно, во все времена курорт был Меккой проведения форумов, концертов, фестивалей, спортивных и культурных событий, политических саммитов и встреч самого высокого уровня.

Благодаря своей уникальности, город стал столицей зимних олимпийских игр в 2014 году, участником ЧМ по футболу 2018, наследие которых используется по сей день.

3/5

Горный кластер

Общая протяженность горнолыжных трасс и пеших маршрутов Сочи более 300 километров.

Благодаря самому современному оборудованию на склонах обеспечивается около 170 дней комфортного катания и занятий зимними видами спорта, что делает Сочи круглогодично посещаемым.

Вся эта туристическая и спортивная инфраструктура соседствует с Кавказским заповедником и Национальным парком, площадью более 200 000 Га.

Нельзя не отметить наличие именно тут игорной зоны с фешенебельными казино и слот клубами, которые завлекают не только азартных гостей, но и проводят незабываемые шоу разрывающие рейтинги.

4/5

Главный курорт страны

Ежегодно в нашем городе на 5-10% увеличивается туристический поток и в 2022 году превысил 7 млн. человек.

Абсолютный рекорд аэропорта Сочи в пик сезона установлен на принятии 575 бортов в день.

Не нужно забывать про международные рейсы, даже в это не спокойное время из Сочи осуществляются прямые перелеты в ОАЭ, Турцию, Республику Сербскую, Израиль, Египет и многие страны постсоветского пространства.

А если задуматься о туристах, приезжающих посредством железной дороги или личного транспорта?

А еще, теперь у нас есть и международные круизы, пользующиеся бешенной популярностью.

5/5

Доступность

Уже не первый год мы сталкиваемся с тенденцией приобретения недвижимости в Сочи как альтернативу даче.

Порой дорога до курорта занимает меньше времени чем пятничная поездка на участок в городах миллионниках.

Имея недвижимость в нашем городе, можно всегда обеспечить отдых второй половине с детьми, родителям с внуками, друзьям, коллегам и конечно получать пассивный доход от сдачи в аренду своего объекта.

Благо, управляющие компании и отельные операторы, занимающиеся дистанционным сопровождением бизнеса в России, уже вышли на международный уровень.

Почему Сочи?

  • Климат

    Протяженность субтропического побережья Сочи около 140 километров. Средняя температура летом +25 градусов, кол-во солнечных дней в году около 300. Город с трех сторон окружен горными хребтами, изобилует природными достопримечательностями в виде бурных рек, ущелий, водопадов и высокогорных озер. Именно в нашем городе выращивают самый северный в мире чай, а разнообразие вечнозеленых и цветущих растений не поддается подсчетам. Благодаря уникальному климату в городе круглогодично принимает гостей более 100 санаториев и медицинских центров.

  • Событийный центр страны

    Если посмотреть программу мероприятий города Сочи, то можно увидеть цифру, превышающую количество дней в году. Оно и не удивительно, во все времена курорт был Меккой проведения форумов, концертов, фестивалей, спортивных и культурных событий, политических саммитов и встреч самого высокого уровня. Благодаря своей уникальности, город стал столицей зимних олимпийских игр в 2014 году, участником ЧМ по футболу 2018, наследие которых используется по сей день.

  • Горный кластер

    Общая протяженность горнолыжных трасс и пеших маршрутов Сочи более 300 километров. Благодаря самому современному оборудованию на склонах обеспечивается около 170 дней комфортного катания и занятий зимними видами спорта, что делает Сочи круглогодично посещаемым. Вся эта туристическая и спортивная инфраструктура соседствует с Кавказским заповедником и Национальным парком, площадью более 200 000 Га. Нельзя не отметить наличие именно тут игорной зоны с фешенебельными казино и слот клубами, которые завлекают не только азартных гостей, но и проводят незабываемые шоу разрывающие рейтинги.

  • Главный курорт страны

    Ежегодно в нашем городе на 5-10% увеличивается туристический поток и в 2022 году превысил 7 млн. человек. Абсолютный рекорд аэропорта Сочи в пик сезона установлен на принятии 575 бортов в день. Не нужно забывать про международные рейсы, даже в это не спокойное время из Сочи осуществляются прямые перелеты в ОАЭ, Турцию, Республику Сербскую, Израиль, Египет и многие страны постсоветского пространства. А если задуматься о туристах, приезжающих посредством железной дороги или личного транспорта? А еще, теперь у нас есть и международные круизы, пользующиеся бешенной популярностью.

  • Доступность

    Уже не первый год мы сталкиваемся с тенденцией приобретения недвижимости в Сочи как альтернативу даче. Порой дорога до курорта занимает меньше времени чем пятничная поездка на участок в городах миллионниках. Имея недвижимость в нашем городе, можно всегда обеспечить отдых второй половине с детьми, родителям с внуками, друзьям, коллегам и конечно получать пассивный доход от сдачи в аренду своего объекта. Благо, управляющие компании и отельные операторы, занимающиеся дистанционным сопровождением бизнеса в России, уже вышли на международный уровень.

Что нас ждет в будущем

Реконструкция центральной набережной
Строительство нового терминала аэропорта
Скоростная трасса Адлер-Джубга
Строительство яхтенных марин
Образовательный центр Сириус
Насыпной остров
Горнолыжный курорт Долина Васта
Многофункциональный концертный комплекс
Оставляем заявку
Свободных
менеджеров: 3
Знакомство с персональным менеджером.
Делимся пожеланиями и описываем искомый объект.
Получаем в мессенджере варианты. Без звонков и назойливости. Изучаем город, начиная с районов.
Менеджер снимает для Вас видеообзоры понравившихся объектов. Обсуждение + / – каждого варианта.
При необходимости, одобряем ипотеку любой сложности у наших специалистов.
  • Приезд в Сочи, изучение вариантов в живую, полное сопровождение сделки юристами до момента получения документов о собственности.
  • Дистанционная сделка в отделении банка своего региона, 24/7 сопровождение юристами.

    • Почему сами инвестируем в Сочи?

    #1
    Сочи - непрерывно развивающаяся курортная столица России
    #2
    Реалии внешнеполитической ситуации и ограничения, связанные с пандемией, увеличивают спрос на недвижимость и отдых в Сочи в геометрической прогрессии
    #3
    Зарекомендовав себя надежными игроками на рынке недвижимости Сочи, получаем самые интересные предложения и инсайды, заводим свои инвесторские пулы на предстартах продаж по минимальным ценам
    #4
    В городе введен моратроий на строительство, географическое положение не дает возможности возводить жилые комплексы целыми районами, непрерывное увеличение спроса от покупателей со всей страны и ближенго зарубежья, все это создает дефицит предложений и постоянный рост цены квадратного метра
    #5
    Подбираем обьекты с доходностью на перепродаже от 30% годовых или окупаемостью на сдаче от 7 лет.
    #6
    Появление новых игроков на рынке туристических услуг, развитие всех видов инфраструктуры, рождает все более жесткие требования к уровню сервиса и облику города как курорта соответствующего международным стандартам

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    Контакты

    ул. Конституции СССР, 20, Сочи, Краснодарский край. Адрес

    +7 920 111 55 55 Телефон
    +7 902 908 08 69 Телефон
    x2.sochi@gmail.com По всем вопросам и предложениям
    Ежедневно
    с 9:00 до 21:00